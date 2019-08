Kaymakam Demir’den bayram mesajı

Tüm Elbistanlıları, bayramın 1.günü yapılacak bayramlaşma programına davet eden Kaymakam Demir, Kurban Bayramı’nın karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve toplumsal yardımlaşmanın doruk noktası olduğunu söyledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplum olarak kenetlendiğimiz, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı, kırgınlık ve dargınlıkların unutulduğu, toplumsal bağların daha da güçlendiği bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Binlerce yıllık mazisi olan kültürel bağları ve değerleri olan milletimiz, bu manevi iklimi, en güzel şekilde değerlendirmenin bilincinde olarak, Kurban Bayramının sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyorum. Değerli Elbistanlı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor; eşsiz fedakârlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.”

Vatandaşların, bayramı huzur içerisinde geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirten Kaymakam Demir, “Vatandaşlarımızın bayramlarını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için her türlü tedbir alınmıştır. Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımız başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımız bayram süresince görev ve sorumluluk alanlarına giren gerekli her türlü önlemleri almıştır. Bayram nedeniyle trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına her zamankinden daha fazla uyacağına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyor, hiç kimsenin bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesini diliyorum.

Bayramın 1.günü Hükümet Konağı bahçemizde saat 15.00’te düzenlenecek bayramlaşma programımıza da tüm halkımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.