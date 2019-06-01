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Kaymakam Demir’den bayram mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Demir’den bayram mesajı
Tüm Elbistanlıları, bayramın 1.günü yapılacak bayramlaşma programına davet eden Kaymakam Demir, mesajında “Millet olarak toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayını geride bırakırken, sevginin ve hoşgörünün ifadesi olan Ramazan Bayramını karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Dini bayramların, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerin başında geldiğini vurgulayan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilinmesi gerektiğine değindi.

Mesajında birlik, beraberlik, dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı ve kardeşlik gibi yüce değerlerin yaşayıp paylaşıldığı bir bayramı idrak etmenin sevinci içinde olduklarını hatırlatan Demir, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erip, saygı ve sevginin öne çıkmasını işaret ederek, mesajının devamında şunlara yer verdi:

“Bayram, neşe ve sevinç günü demektir. Milli ve manevi değerlerin; kardeşlik, dostluk, güzellik ve iyiliklerin en yoğun şekilde yaşandığı bir Ramazan Bayramı'nı daha karşılamanın sevincini yaşamaktayız. Milli birlik ve beraberliğin, toplumsal anlayış ve dayanışmanın en güzel timsallerinden biri olan Ramazan Bayramı'nın, tek vücut millet olma şuurumuzu güçlendiren bir anlayışa vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve milletimize kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Elbistanlı vatandaşlarımızın bayramını kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu günler diler; bu bayramın ilçemiz ve ülkemizde birliğin, beraberliğin ve huzurun teminine vesile olması temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, tüm vatandaşları, Elbistan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri’nde bayramın birinci saat 10.00’da yapılacak bayramlaşma programına davet etti.

 

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