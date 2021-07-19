Kaymakam Demir’den bayram mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Covid-19 kısıtlamalarının olmadığı bir bayrama ‘merhaba’ denileceğini belirten Kaymakam Demir, tüm vatandaşlara Covid-19 tedbirlerine uymaları yönünde de hatırlatmada bulundu.

Kaymakam Demir, mesajında, Kurban Bayramı’nın karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve toplumsal yardımlaşmanın doruk noktası olduğuna dikkat çekti.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplum olarak kenetlendiğimiz, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı, kırgınlık ve dargınlıkların unutulduğu, toplumsal bağların daha da güçlendiği bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. 2020 yılında başlayan salgın nedeniyle son 3 bayramı, kısıtlamalar ve yasaklarla geçirmek zorunda kaldık. Sevdiklerimizle kucaklaşmadığımız, büyüklerimizin elini öpemediğimiz bayramları buruk kutlamanın hüznünü hep birlikte yaşadık. Ülkemizdeki yoğun aşılama programıyla birlikte vaka sayılarındaki düşüş, bu bayramı kısıtlamalardan uzak geçirmemize vesile olacak. Yine de tedbiri elden bırakmamalı ve salgının devam ettiğini unutmamalıyız. Elbistanlı hemşerilerimizin bu manevi iklimi, en güzel şekilde değerlendirmenin bilincinde olacağına inancım tamdır.”

Kurban Bayramının sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olması dileğinde bulunan Kaymakam Demir, “Vatandaşlarımızın bayramlarını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için her türlü tedbir alınmıştır. Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımız başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımız görevinin başında olacaktır. Bayram nedeniyle yolculuğa çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına her zamankinden daha çok riayet etmelerini istiyoruz. Bayram sevincinin acı ve hüzünle sonuçlanmaması bizim elimizde.

Manevi duyguların zirveye çıktığı bu günlerde fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, elimizden gelen gayreti gösterelim. Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle bütün Elbistanlı hemşerilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.