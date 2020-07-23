Kaymakam Demir, mesajında, “Soğuk, sıcak, yağmur, çamur tüm zorlukları aşarak bizleri haber ile buluşturan, doğru dürüst ve ilkeli haber anlayışını benimseyerek, tarafsız gazetecilik ve basın yayın ilkesi ile görevlerini ifa eden basın mensuplarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Kaymakam Demir’den Basın Bayramı mesajı
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
23 Temmuz 2020 Perşembe 17:28
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Sayın Kaymakamım ; Yakın tarihimizin çok şanlı destanlarından birisi Kıbrıs Barış Harekatı'dır ! 20 Temmuz günü hiç bir kurum ve kuruluşun, bu önemli gün ile ilgili bir anma ve kutlama töreni yapmamış olması beni derinden üzmüştür. Yerel gazete ve köşe yazarları da bu konuda en küçük bir haber, yazı paylaşımı yapmamışlardır. Dünyanın sayılı amfibi harekatlarından birisi olan bu çok önemli günün anılması, Şehitlerimize de vefa duygusunun sunulmasıdır. Bu vatan için can verenlerin hepsi de gönlümüzde eşsiz kıymete sahiptir, asla silinemez...Saygılarımla hatırlatmak isterim !