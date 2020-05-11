Kaymakam Demir’den asırlık çınarlara Anneler Günü ziyareti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri ile birlikte ömründe bir asrı deviren anneleri ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Organize kapsamında ilçedeki 100 yaş üstü 25 anne ziyaret edilerek çiçek ve çeşitli hediyelerle Sakarya’da oluşturulacak ‘Cennet Anneleri’ hatıra ormanında kendi adlarını taşıyan fidanların sertifikaları verildi.

Kaymakam Demir, ziyaret ettiği 100 yaş üstü annelere sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulunarak, “Sevgi, şefkat ve merhamet timsali annelerimiz başımızın tacıdır. Bu vesile ile haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, huzur dolu sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum” dedi.

Hz. Hatice Vakfı’nın koordinesinde ve İçişleri Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen Anneler Günü projesi kapsamında, yaşlarından dolayı asırlık çınar olarak nitelendirilen 100 yaş ve üstü 5 bin 529 anne adına Sakarya'da “Cennet Anneleri” ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacağını belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Proje kapsamında Sakarya ilinde “Cennet Anneleri” adıyla bir hatıra ormanı oluşturulmakta ve kapsam içindeki her bir annemiz için bir fidan dikilmektedir. Biz de ilçemizde yaşayan 100 yaş üzeri 25 annemize, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından bizzat kaleme alınan, devletimizin minnet ve şükran duyguları ile Anneler Günü’nü kutlayan mesajı içeren, annelerimiz için Sakarya ilimizde dikilen fidanların sertifikaları kendilerine teslim ettik” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun kendi kaleme aldığı hatıra ormanı sertifikalarında şu ifadeler yer aldı;

“Bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz. Dünyamız bugün büyük bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Siz değerli annelerimiz belki de ilk kez alıştığınız ve hak ettiğiniz kalabalık ziyaretlerden uzaksınız. Bilmenizi isteriz ki bir asırlık tecrübeniz ve bilgeliğinizin ışığında bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Bu belge, devletimizin siz annelerimize minnetinin karşılığı olarak Sakarya ilinde Cennet Anneleri ormanında adınıza dikilen ağacın hatırasıdır. Ellerinizden sevgi ve muhabbetle öpüyorum."

Kaymakam Demir ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince ziyaret edilen asırlık çınarlar da böyle özel bir günde hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

























