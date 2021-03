Kaymakam Demir’den Afrin Marşı’nın yazarı Pamuk’a teşekkür belgesi

Uzun yıllardır Elbistan Devlet Hastanesi’nde görev yapan aynı zamanda gazetemizin şairlerinden olan Ramazan Pamuk’un, 2008 yılında Kuzey Irak’a yönelik icra edilen ‘Güneş Harekatı’nın ardından kaleme aldığı ‘Aslan Mehmetçik’ isimli şiir, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından marş olarak bestelenmişti. Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarını temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında kahraman Mehmetçikler için hazırlanan marşın bestesi Özlem Üngör Kavadar, düzenlemesi ise Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp tarafından yapılmıştı. "Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" sözleriyle başlayan şiir, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da paylaşılmıştı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Afrin kahramanlarıyla özdeşleşen ve Mehmetçiklere adanan ‘Aslan Mehmetçik’ şiirinin yazarı Ramazan Pamuk’u makamında ağırladı. Pamuk’a teşekkür belgesi takdim eden Kaymakam Demir, şiirdeki her bir dizenin Mehmetçiğe destek, huzur ve güven verdiğini söyledi.

Pamuk’un, 2008 yılında Kuzey Irak’a düzenlenen Güneş Harekatı’na adını veren Şehit Onbaşı Kasım Aksoy’un kızı Güneş’e atfettiği şiir için herhangi bir şekilde telif hakkı ya da ücret talep etmediğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Hemşerimiz Ramazan Pamuk’un 13 yıl önce kaleme aldığı 8 kıtalık ‘Aslan Mehmetçik’ şiiri, Jandarma Genel Komutanlığı’nca marş olarak bestelenmişti. Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtına, destek kapsamında bestelenen şiir, tüm vatandaşlarımız tarafından da yoğun ilgi görmüştü. Hemşerimiz Ramazan Pamuk, bu şiirin bestelenmesi için hiçbir şekilde telif hakkı ya da ücret talep etmeyerek vatanı, milleti ve bayrağı için her şartta görev yapan Mehmetçiğimize olan sevgisini ve saygısının maddi bir karşılığı olmadığını göstermiştir. Böylesine ulvi duyguyu ancak Türk milletinin bir ferdinde görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

‘Şiirin her bir satırında vatanseverliği, Mehmetçiğin kahramanlığı ve bağımsızlığımıza olan inancını görüyoruz” diyen Kaymakam Demir, “Bu marş, ulus bekçisi aziz Mehmetçiğimizin moral motivasyonuna katkı sağlamak üzere ülkemiz genelinde dilden dile aktarılmakta ve söylenilmektedir. Hiçbir ücret ve telif hakkı talebi olmaksızın bestelenmesi için Jandarma Genel Komutanlığına vermiş olduğunuz şiir ve her sözünde Mehmetçiğimize destek güven ve huzur veren satırları için kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şair Ramazan Pamuk ise, 8 kıtalık ‘Aslan Mehmetçik’ isimli şiiri, Güneş Harekatı’na adını veren Şırnak'ın Gabar Dağı'nda 7 Ekim 2007 tarihinde şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un kızı Güneş’in tüm Türkiye’yi ağlatan yırtık çoraplı ve yalın ayak görüntüleri üzerine yazmaya karar verdiğini hatırlattı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e teşekkür eden Pamuk, “Şiirim marş olarak bestelendikten sonra başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere devletimizin tüm kurumları ile halkımızın teveccühü benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Vatanı, bayrağı için canından seve seve vazgeçen kahraman Mehmetçik için ne yapsak azdır. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Bu şiiri şehidimizin kızı Güneş’in görüntüleri üzerine yazmıştım. Şimdi tüm Mehmetçiklerimiz için bir marşa dönüştü. Her dinlediğimde farklı bir duyguya kapılıyorum. Sayın Kaymakamımız Özkan Demir’e nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ASLAN MEH­METÇİK



Doğ­ma­mış ci­ha­na böyle bir insan

Kük­re­miş sel gibi, coşar Meh­met­çik

Yü­re­ğin­de sak­lar sar­sıl­maz iman

Dur­ma­yıp ye­rin­de, koşar Meh­met­çik



Yan gözle bak­tır­maz va­ta­na yurda

Yağ­mur­da ıs­la­nır, yüzer ça­mur­da

Dağ­lar mes­ke­ni­dir, iler­ler karda

Nice en­gel­le­ri, aşar Meh­met­çik



Şe­hit­lik mer­te­be, hem alın yazı

İndir­miş gök­ler­den ayı yıl­dı­zı

Bay­ra­ğa bu­lan­mış kanı kır­mı­zı

Sığ­mı­yor ka­bı­na, taşar Meh­met­çik



Yaz­dı­ğı des­tan­lar ka­zın­mış taşa

Düş­man­lar gö­rün­ce düşer te­la­şa

Her zaman her yerde gü­re­şir başa

Şan ile şe­ref­le, yaşar Meh­met­çik



Va­ta­nı her şey­den el­zem­dir ona

Bı­ra­kır ar­ka­da ya­vuk­lu, ana

Do­ğuş­tan ni­şan­lı olmuş yur­du­na

Ay­rıl­maz pe­şi­ne, düşer Meh­met­çik



Zin­cir­ler eri­yip, sur­lar dev­ri­lir

Ha­in­ler kaç­ma­dan önü çev­ri­lir

Bir zafer muş­tu­su bize ve­ri­lir

Nebi oca­ğın­da, pişer Meh­met­çik



HİLKÂTİ’yim mef­tun oldum adına

Eril­mez ki şa­ha­de­tin ta­dı­na

Fa­ti­ha­lar okun­ma­lı ya­dı­na

Cen­ne­ti âlâ da, beşer Meh­met­çik