Kaymakam Demir’den Afrin Marşı’nın yazarı Pamuk’a teşekkür belgesi

Uzun yıllardır Elbistan Devlet Hastanesi’nde görev yapan aynı zamanda gazetemizin şairlerinden olan Ramazan Pamuk’un, 2008 yılında Kuzey Irak’a yönelik icra edilen ‘Güneş Harekatı’nın ardından kaleme aldığı ‘Aslan Mehmetçik’ isimli şiir, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından marş olarak bestelenmişti. Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarını temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında kahraman Mehmetçikler için hazırlanan marşın bestesi Özlem Üngör Kavadar, düzenlemesi ise Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp tarafından yapılmıştı. "Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" sözleriyle başlayan şiir, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da paylaşılmıştı.
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Afrin kahramanlarıyla özdeşleşen ve Mehmetçiklere adanan ‘Aslan Mehmetçik’ şiirinin yazarı Ramazan Pamuk’u makamında ağırladı. Pamuk’a teşekkür belgesi takdim eden Kaymakam Demir, şiirdeki her bir dizenin Mehmetçiğe destek, huzur ve güven verdiğini söyledi.
Pamuk’un, 2008 yılında Kuzey Irak’a düzenlenen Güneş Harekatı’na adını veren Şehit Onbaşı Kasım Aksoy’un kızı Güneş’e atfettiği şiir için herhangi bir şekilde telif hakkı ya da ücret talep etmediğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Hemşerimiz Ramazan Pamuk’un 13 yıl önce kaleme aldığı 8 kıtalık ‘Aslan Mehmetçik’ şiiri, Jandarma Genel Komutanlığı’nca marş olarak bestelenmişti. Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtına, destek kapsamında bestelenen şiir, tüm vatandaşlarımız tarafından da yoğun ilgi görmüştü. Hemşerimiz Ramazan Pamuk, bu şiirin bestelenmesi için hiçbir şekilde telif hakkı ya da ücret talep etmeyerek vatanı, milleti ve bayrağı için her şartta görev yapan Mehmetçiğimize olan sevgisini ve saygısının maddi bir karşılığı olmadığını göstermiştir. Böylesine ulvi duyguyu ancak Türk milletinin bir ferdinde görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
‘Şiirin her bir satırında vatanseverliği, Mehmetçiğin kahramanlığı ve bağımsızlığımıza olan inancını görüyoruz” diyen Kaymakam Demir, “Bu marş, ulus bekçisi aziz Mehmetçiğimizin moral motivasyonuna katkı sağlamak üzere ülkemiz genelinde dilden dile aktarılmakta ve söylenilmektedir. Hiçbir ücret ve telif hakkı talebi olmaksızın bestelenmesi için Jandarma Genel Komutanlığına vermiş olduğunuz şiir ve her sözünde Mehmetçiğimize destek güven ve huzur veren satırları için kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Şair Ramazan Pamuk ise, 8 kıtalık ‘Aslan Mehmetçik’ isimli şiiri, Güneş Harekatı’na adını veren Şırnak'ın Gabar Dağı'nda 7 Ekim 2007 tarihinde şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un kızı Güneş’in tüm Türkiye’yi ağlatan yırtık çoraplı ve yalın ayak görüntüleri üzerine yazmaya karar verdiğini hatırlattı.
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e teşekkür eden Pamuk, “Şiirim marş olarak bestelendikten sonra başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere devletimizin tüm kurumları ile halkımızın teveccühü benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Vatanı, bayrağı için canından seve seve vazgeçen kahraman Mehmetçik için ne yapsak azdır. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Bu şiiri şehidimizin kızı Güneş’in görüntüleri üzerine yazmıştım. Şimdi tüm Mehmetçiklerimiz için bir marşa dönüştü. Her dinlediğimde farklı bir duyguya kapılıyorum. Sayın Kaymakamımız Özkan Demir’e nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
ASLAN MEHMETÇİK
Doğmamış cihana böyle bir insan
Kükremiş sel gibi, coşar Mehmetçik
Yüreğinde saklar sarsılmaz iman
Durmayıp yerinde, koşar Mehmetçik
Yan gözle baktırmaz vatana yurda
Yağmurda ıslanır, yüzer çamurda
Dağlar meskenidir, ilerler karda
Nice engelleri, aşar Mehmetçik
Şehitlik mertebe, hem alın yazı
İndirmiş göklerden ayı yıldızı
Bayrağa bulanmış kanı kırmızı
Sığmıyor kabına, taşar Mehmetçik
Yazdığı destanlar kazınmış taşa
Düşmanlar görünce düşer telaşa
Her zaman her yerde güreşir başa
Şan ile şerefle, yaşar Mehmetçik
Vatanı her şeyden elzemdir ona
Bırakır arkada yavuklu, ana
Doğuştan nişanlı olmuş yurduna
Ayrılmaz peşine, düşer Mehmetçik
Zincirler eriyip, surlar devrilir
Hainler kaçmadan önü çevrilir
Bir zafer muştusu bize verilir
Nebi ocağında, pişer Mehmetçik
HİLKÂTİ’yim meftun oldum adına
Erilmez ki şahadetin tadına
Fatihalar okunmalı yadına
Cenneti âlâ da, beşer Mehmetçik