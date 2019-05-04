Kaymakam Demir’den aday öğretmenlere ‘idealist olun’ tavsiyesi

Kaymakam Demir, öğretmenlerin, toplumda rol model olduğunu hatırlatarak, bu durumun da öğretmenlere çok önemli bir misyon yüklediğini söyledi.

2019 yılı Şubat ataması ile Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerine atanan 62 aday öğretmen, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürü Bekir Dal ve Eğitim Koordinatörü Faik Türk’le birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Makamında ağırladığı aday öğretmenlere görevlerinde başarılar dileyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, öğretmenlik mesleğinin kutsiyeti ve önemine vurgu yaptı.