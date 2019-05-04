Kaymakam Demir’den aday öğretmenlere ‘idealist olun’ tavsiyesi

Kaymakam Demir, öğretmenlerin, toplumda rol model olduğunu hatırlatarak, bu durumun da öğretmenlere çok önemli bir misyon yüklediğini söyledi.
2019 yılı Şubat ataması ile Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerine atanan 62 aday öğretmen, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürü Bekir Dal ve Eğitim Koordinatörü Faik Türk’le birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.
Makamında ağırladığı aday öğretmenlere görevlerinde başarılar dileyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, öğretmenlik mesleğinin kutsiyeti ve önemine vurgu yaptı.
Kaymakam Demir, “Meslek hayatlarında ve yaşamlarında başarılar diliyorum. Hayatları şuanda çok farklı bir boyutta. Adeta yeniden başladı. İnsan hayatı böyledir. Meslek hayatlarını idealizm içinde sürdürmelerini tavsiye ediyorum. Ülkemizi nasıl daha ileri taşıyabiliriz ideali doğrultusunda mesleklerini yapmaları kendi vicdanları açısından önemli. Allah da, biz de ülkemizdeki insanlarımız da bu şekilde görev yapan öğretmenlerimizden razı olur. Öğretmenliğin kutsiyeti ve örnek olması ve model olması ile ilgili cümleler, tecrübeyle klişeleşmiştir. Gelişigüzel cümleler değildir. Arkadaşlarımızın hepsi rol modeldir. Öğretmenliğin, özü, içeriği ve taşıdığı yük itibariyle diğer mesleklere göre daha ağır bir meslek olduğunu bilmelerini istiyoruz. Ülkemizin de onların omuzlarına yüklediği yük itibariyle bu da önemli. Eğitim ve öğretim ve konusunda çok iddialı bir ülke olduğumuz için arkadaşlarımızın misyonları daha önemli. İddialı bir ülke olmak zor. Tarih boyunca da iddialı bir millettik; iddiasız olma şansımız da bu topraklarda zayıf olma lüksümüz de yok. Bu anlamda da sizlere çok büyük bir misyon düşüyor. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
ogretmenlerimize basarılar dileriz inşAllah nesillerimiz size emanet siz ne ekerseniz toplum onu biçecek