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Kaymakam Demir’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 30 Ağustos Zaferi’nin 98.yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Demir’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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Büyük zaferin 98'inci yıldönümünü, bir kez daha onur ve gururla kutladıklarını belirten Kaymakam Demir, “30 Ağustos 1922’de cumhuriyetimizin temelleri atılmış, milletimizin, vatanını, bayrağını ve bağımsızlığını canı pahasına koruyacağı tüm dünyaya gösterilmiştir” ifadesini kullandı.

Kaymakam Demir, “Şanlı tarihimizde bir altın sayfa olarak yerini alan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin makûs kaderini değiştirmiştir. 30 Ağustos, zamanın en güçlü orduları karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden yolda kadını erkeği, genci yaşlısıyla doğusundan batısına kuzeyinden güneyine topyekun bir savunmanın yapıldığı ve büyük bir destanın yazıldığı tarihtir. Binlerce yıllık mazisine eşsiz kahramanlık, zafer, şan ve şeref sığdıran aziz milletimiz; vatan topraklarının dokunulmazlığı uğrunda canları ve kanları pahasına eşsiz bir fedakârlık ruhu sergilemiştir. Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkan sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle, Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum” dedi.


Yerel Manşetler
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Kaymakam Demir’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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