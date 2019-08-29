Kaymakam Demir’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milli mücadelenin en önemli kahramanlık destanının yazıldığı 30 Ağustos’un şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Kaymakam Demir, “97 yıl önce kazandığımız bu zafer, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin abidesi olarak tarihe geçmiştir” dedi.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz’ sözünü hatırlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde aziz milletimizin her karışına bedel ödediği bu topraklarda bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiği gün olan 30 Ağustos Zaferi’nin 97.yıldönümünü kutlamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Şanlı tarihimizde bir altın sayfa olarak yerini alan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin makûs kaderini değiştirmiştir. Tarih boyunca, gücünü birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.”