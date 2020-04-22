Kaymakam Demir’den 23 Nisan mesajı

‘Bir asrın gururu ve sevincini ilk günkü heyecanıyla hep birlikte paylaşıyoruz’ diyen Kaymakam Demir, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara kendilerine armağan edilen bayramlarını kutlamak için yaptıkları etkinliklerden dolayı da teşekkür etti.

23 Nisan tarihinin, Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan 1920, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir!’ ilkesiyle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin tüm dünyaya ilan edildiği gün olmuştur. Gazi Meclisimiz, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki istiklâl mücadelesinde dönüm noktası olmuş; Türk milleti, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır. Milli birliğimiz ve milli egemenliğimiz, bir asır önce içinde bulunduğumuz o zor şartlara rağmen açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimizde tecelli bulmuştur. Hürriyetimizin ve bağımsızlığımızın nişanesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, aradan 100 yıl geçse de doğduğu gün kadar taze hürriyet ve bağımsızlık ruhuyla dimdik ayaktadır. Milletimizin iradesini temsil eden TBMM, daha nice yüz yıllar boyunca yılmaz bir kale olarak ayakta kalacaktır.”

Mesajının devamında, 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Bir çocuğu eğitmek o ülkenin kaderini belirler’ sözüyle seslenen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Kahraman bir milletin çocukları olarak sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye'si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu; sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Ne mutlu sizlere ki, Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve siz çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenen ve milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız.

Bu özel günü sizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltılarısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz' demiştir. Ne yazık ki; tüm dünyayı ve ülkemizi de saran koronavirüs nedeniyle bu 23 Nisan’ı biraz buruk kutluyoruz. Geleceğimiz olarak gördüğümüz sizlerin sağlığı düşünülerek alınan tedbirler nedeniyle okullarınızdan uzak kaldınız. Kendi bayramınızı evinizde kutlamak için sergilediğiniz heyecan ve özel çabaları takdirle karşılıyor hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Bu zor günleri, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyor ve daha nice 23 Nisan coşkusunu meydanlarda paylaşacağımıza yürekten inanıyorum. ” şeklinde konuştu.

Kaymakam Demir, son olarak, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutluyorum” dedi.