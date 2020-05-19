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Kaymakam Demir’den 19 Mayıs mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 101.yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Demir’den 19 Mayıs mesajı
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 19 Mayıs’ın, millet egemenliğine dayalı tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gün olduğunu vurgulayan Kaymakam Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919, Türk milletinin büyük uyanışının gerçekleştiği, işgalci güçlere karşı başkaldırının başlatıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya istiklal, ya ölüm” sloganıyla, millet egemenliğine dayanan tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği tarihimizin şanlı ve büyük günüdür. 19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadele’nin çağdaş, demokratik ve hukuk devleti olarak kurulan ve 100 yıldır yaşayan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çabaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek var olacak ve bu varoluş mücadelesini gençlerin omzunda sürdürmeye devam edecektir.”

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirler nedeniyle 19 Mayıs kutlamalarının buruk kaldığını hatırlatan Kaymakam Demir, “Zor günler geçirdiğimiz, evlerimizden çıkamadığımız, eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza mesafeler koyduğumuz bu günler elbet bitecek ve yine Çanakkale’yi geçilmez kılan ruhumuz, 19 Mayıs 1919’da bir milleti uyandıran birliğimiz vatan sevgimiz eski günlerimizde olduğu gibi genç ve diri olarak yaşamaya devam edecektir.

Bu duygu ve inançla, gençlerimizin ve tüm ulusumuzun Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sosyal mesafelere rağmen bu millet, sürekli genç, sürekli birlikte var olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraber çarpıştığı silah arkadaşları başta olmak üzere, bu cennet vatan uğruna canını feda etmiş bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, muhterem gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.


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