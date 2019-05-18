Kaymakam Demir’den 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100’üncü yıldönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da, Samsun’da başlattığı, oradan tüm yurda dalga dalga yayılan ulusal birlik ve beraberlik şuuru, milletimizin azim ve kararlılığı ile kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır.

Kurtuluş mücadelemizin en anlamlı günlerinden olan bu günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, istikbalimiz olan gençlerimize emanet edilmesi son derece anlamlıdır. Gençlere değer veren, modern çağın gerektirdiği şekilde onları en iyi şekilde yetiştiren, onların yarınlarını hazırlayan uluslar geleceğe güvenle bakabilir. Geleceğe emin adımlarla ilerleyen, ailesine ülkesine faydalı, vatan sevgisi taşıyan, bilim, sanat, sporla ilgilenen, kendine güvenen gençler yetiştirmek, biz yetişkinlerin en büyük temennisi ve sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Samsun’da başlattığı kurtuluş mücadelesi ile bu vatanı bizlere emanet eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nı kutluyorum.”