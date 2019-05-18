banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Demir’den 19 Mayıs mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Demir’den 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:  “Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100’üncü yıldönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da, Samsun’da başlattığı, oradan tüm yurda dalga dalga yayılan ulusal birlik ve beraberlik şuuru, milletimizin azim ve kararlılığı ile kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır.

Kurtuluş mücadelemizin en anlamlı günlerinden olan bu günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, istikbalimiz olan gençlerimize emanet edilmesi son derece anlamlıdır. Gençlere değer veren, modern çağın gerektirdiği şekilde onları en iyi şekilde yetiştiren, onların yarınlarını hazırlayan uluslar geleceğe güvenle bakabilir. Geleceğe emin adımlarla ilerleyen, ailesine ülkesine faydalı, vatan sevgisi taşıyan, bilim, sanat, sporla ilgilenen, kendine güvenen gençler yetiştirmek, biz yetişkinlerin en büyük temennisi ve sorumluluğudur.  Bu duygu ve düşüncelerle, başta Samsun’da başlattığı kurtuluş mücadelesi ile bu vatanı bizlere emanet eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nı kutluyorum.”

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ökkeş 2 gün önce

10 NUMARASIN KAYMAKAMIM.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119