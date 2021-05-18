Kaymakam Demir’den 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Demir, mesajında 19 Mayıs 1919’da büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı meşalenin, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunu sağladığının altını çizdi.

19 Mayıs’ın tarihimizdeki önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Mustafa Kemal Atatürk’ün 102 yıl önce Samsun’da attığı ilk adım, Sivas ve Erzurum’dan geçerek tüm vatan sathına yayılmış, nihayetinde destanlaşan bir kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür” dedi.

Kaymakam Demir, istiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün gençlere armağan edilmesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz milletimizin gençlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin göstergesi olduğuna değindi.

Gençlere seslenen Kaymakam Demir, şu ifadelere yer verdi:

“Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın kahramanlık dolu mücadelesi ve büyük fedakârlıkları sonucu kurulan cumhuriyetimiz, devletimiz sizlere emanettir. Yarınımızın teminatı olan sizler, bu büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışmalı, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Nice badirelerden geçerek bu günlere ulaşan ve bir asra yakın süredir dimdik ayakta duran cumhuriyetimizi ve ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacağınıza olan inancımız tamdır. Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. İçinde bulunduğumuz yüzyılın güçlü ve saygın Türkiye'si sizlerin omuzlarında yükselecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgili gençlerimizin ve saygıdeğer halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”