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Kaymakam Demir’den 175.yıl ziyareti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert’le birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek personellerin Polis Haftası’nı kutladı.

Kaymakam Demir’den 175.yıl ziyareti
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık' ı makamında ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık nezdinde tüm polislerin Polis Haftası’nı kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Kaymakam Demir, polisin özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı özverili çalışmalara dikkat çekti.

Kaymakam Demir, şunları söyledi:

“Asli görev alanı olan asayişi temin etmek için var gücüyle mücadele ederken bir yandan uyuşturucu ticaretinin geçiş güzergahında zehir tacirlerine göz açtırmayan, kaçakçılığa darbe üstüne darbe indiren, ülkenin birliğine ve devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden hain terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Polis Teşkilatımız, vatandaşımızın huzur içinde başını yastığa koyabilmesini temin etmek için her türlü takdirin ötesinde bir başarı ortaya koymaktadır. Bu asli görevlerinin yanı sıra; tüm dünyayı kasıp kavuran, birçok ülkede çığ gibi büyüyen Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek için her türlü tedbirde Kaymakamlığımızın sağ kolu olmuş ve bu necip millet için can siperhane gece ve gündüz demeden salgının önlenmesi için gerekli tedbirleri almıştır ve almaya da devam etmektedir.

Bu ziyaret vesilesi ile Türk Polis Teşkilatının 175.kuruluş yıldönümü Polis Haftası nedeniyle milletine vefa ve sadakatiyle gece ve gündüz demeden can siperane görev yapan tüm Polis Teşkilatına devletim, milletim ve Elbistanlı hemşerilerim adına teşekkür ediyor görevlerinde başarılar diliyorum. Emniyet teşkilatı adına bu millete hizmet etmiş, şehit ve gazi olmuş bütün geçmiş büyüklerimize, yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert de, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık nezdinde tüm emniyet teşkilatına görevlerinde başarılar dilediler.


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