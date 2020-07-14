Kaymakam Demir’den 15 Temmuz mesajı

4 yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği hain darbe girişimine karşı Türk milletinin tek yürek olduğunu hatırlatan Kaymakam Demir, “Dış güçlerin güdümündeki bir grup haşhaşinin, FETÖ terör örgütünün devletimizi sürüklemek istedikleri felaketten Allah’ın izniyle ülkemizi kurtardık” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şunları söyledi:

“4 yıl önce bugün ülke olarak, millet olarak, çok büyük bir badire atlattık ve çok büyük bir sınav verdik. Dış güçlerin güdümündeki bir grup haşhaşinin, FETÖ terör örgütünün devletimizi sürüklemek istedikleri felaketten Allah’ın izniyle ülkemizi kurtardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ordumuzun, polisimizin ve özellikle halkımızın dirayeti ve büyük fedakârlıklarıyla Allah’a şükürler olsun ki bu büyük sınavdan da başarıyla çıktık. Demokrasimizin ne denli güçlü olduğunu, cumhuriyetimizi sahiplenme bilincimizin ne denli yüksek olduğunu, devletimizin ve Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu geçmişte olduğu gibi bir kez daha, dosta - düşmana ve tüm dünyaya gösterdik.

15 Temmuz gecesi aziz milletimiz demokrasi ve cumhuriyetine kanı ve canı pahasına sahip çıkmıştır. Necip milletimiz hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız büyük Türk milletine ait olduğunu, nihai olarak bir kez daha ilan etmiştir. Bu büyük destanın bütün kahramanlarını, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı, bugün buradan Elbistan’dan saygı ve şükranla selamlıyorum. Hain darbecilere geçit vermeyen, ülkeleri için canlarını veren, demokrasi şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum.”

Türkiye’nin önünün kesilemeyeceğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Tüm dünya şunu bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti, bir dünya devleti olarak laik, çağdaş, üretken, gelirini adaletle paylaşan, insan hak ve özgürlüklerini tam olarak kullanma gayretiyle, barış içinde bir ülke olarak parlak geleceklere layıktır. Milletimiz, olanakları ve toplumsal dokusu ile bu atılımı gerçekleştirecek güce sahiptir. Üzerinde oynanmak istenen türlü ve kirli oyunlara rağmen, bu önü kesilemez bir yoldur.

Son söz olarak Türk milletinin 4 yıl önce bugün tüm dünyaya verdiği o çok güçlü mesajı tekrarlamak istiyorum ve diyorum ki: ‘Egemenlik kayıtsız şartsız büyük Türk milletinindir.’ Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.