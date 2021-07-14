Kaymakam Demir’den 15 Temmuz mesajı

Kaymakam Demir, milletin, vatanını hainlere teslim etmemek için kendisine doğrulttuğu namlulara karşı canı pahasına durduğunu hatırlatarak, “Milletimiz, binlerce tanka bedel bir yüreğe sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi” dedi.

15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimine karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve önderliği ile 7’den 70’e milletin tek vücut olarak kıyama kalktığını ifade eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Ülkemizin bağrına hançer sokmak isteyen ihanet şebekesini unutmadık, unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Bu milletin birliğine, dirliğine, iradesine ve bağımsızlığına göz diken hainlere en güzel cevabı yine milletin verdiğini vurgulayan Kaymakam Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 5 yıl önce tarihte eşi benzeri az görülen hain bir saldırıya maruz kaldık. Asker kisvesine bürünmüş FETÖ’cü hainler, millet iradesine ve özgürlüğümüze kastederek milletimizin kendisini koruması için emanet ettiği silahı, tankı milletimize doğrulttu ve 251 insanımızı gözünü kırpmadan şehit etti. Gözü dönmüş bu hainlerin hesaba katmadıkları tek şey ise, ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ sözünü yüreğine kazıyan milletimizin feraseti ve dik duruşuydu. Mazisi kahramanlıklarla dolu olan milletimiz, oynanan oyunu binlerce tanka bedel yüreği ile bozup ülkesine, bağımsızlığına, bayrağına göz dikenlere unutulmayacak bir ders verdi. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli irademizi yok etmek ve hürriyetimizi elimizden almak isteyen bu alçakları lanetliyoruz.”

Kaymakam Demir, “Bu büyük destanın bütün kahramanlarını, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, saygı ve şükranla selamlıyorum. Hain darbecilere geçit vermeyen, ülkeleri için canlarını veren, demokrasi şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenlere bir daha fırsat vermesin. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.