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Kaymakam Demir’den 15 Temmuz etkinliklerine davet

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5.yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere tüm Elbistanlıları davet etti.

Kaymakam Demir’den 15 Temmuz etkinliklerine davet
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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’ da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçti. Türk siyasi tarihinin en ağır saldırısı olan darbe girişiminin bertaraf edilmesinden sonra ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5.yıldönümünde Elbistan Kaymakamlığı koordinesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, şehit kabirlerinin ziyaretiyle başlayacak. Çarşı Atik Cami’inde mevlit okutularak hatm-i şerif duası yapılacak. Etkinliklerin akşam bölümü ise Demokrasi Meydanı’nda (Dulkadiroğlu Caddesi) gerçekleştirilecek. Programda sanatçı Harun Beyaz’ın ezgi dinletisi olacak.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 5 yıl önce yaşanan darbe girişiminin, toplumun hafızasından silinmemesi ve şehitlerle gazilerin anılması amacıyla, 15 Temmuz ruhuna uygun olarak etkinlik planlaması yaptıklarını söyledi.

Bağımsızlığımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan hain darbe girişiminin 5.yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde kenetlenen milletin, bu ülke üzerinde kirli emelleri olanlara en güzel cevabı verdiğini hatırlatan Kaymakam Demir, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün beşinci yıldönümünde, hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm Elbistanlı hemşerilerimizi de 15 Temmuz Perşembe günü demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

Kaymakam Demir, etkinliğe katılacak vatandaşlardan pandemi tedbirlerine dikkat etmeleri ricasında bulundu.

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Kaymakam Demirden 15 Temmuz Etkinliklerine Davet