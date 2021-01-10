Kaymakam Demir’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Demir, gazeteciliğin müstesna bir meslek olduğunun altını çizerek, “Basın faaliyetlerinin temelini teşkil eden gazetecilik mesleği, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran müstesna bir meslektir” dedi.

Gazetecilerin, pandemi sürecinde de yoğun ve zorlu bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında, “Özellikli içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi salgını gibi bu zorlu süreçlerde emek ve ilkeli çalışmalarıyla insanlığı doğru ve verimli şekilde bilgilendiren, kamunun adeta gören gözü olan basın yayın kuruluşlarının önemi bu zorlu süreçte bir kez daha anlaşılmış ve belki de pandemi yayılımını görsel mecra yayınları, ilkeli ve doğru bilgiler ile gözle görülür şekilde azaltmıştır.

Bu kapsamda; dünyadaki ve çevremizdeki gelişmelerden hızlı ve doğru bilgi sahibi olabilmemiz için tarafsız, ilkeli ve sorumluluk bilinciyle, fedakârca çalışan kıymetli gazeteciler ve basın mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eder,” meslek hayatları boyunca sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.