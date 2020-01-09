Kaymakam Demir’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Mesajında, gazetecilerin, toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir kamu görevi ifa ettiğinin altını çizen Kaymakam Demir, “Zaman mefhumu tanımadan büyük fedakarlıkla tüm enerjisini halkın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerinin bu gayretleri, her türlü takdirin üzerindedir” dedi.

Basının, toplumun ve milletin müşterek sesi olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Gazetecilik bilgi, birikim, araştırma, titizlik, hassasiyet işidir. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Demokrasimizin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğimizin korunmasında, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen gazetecilerimiz, kamuoyunun gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dilidir” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir, “Basın faaliyetlerinin temelini teşkil eden gazetecilik ise halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslektir. Bu kapsamda tarafsız, ilkeli ve sorumluluk bilinciyle, fedakarca çalışan kıymetli basın mensuplarının ve gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatları boyunca sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” şeklinde konuştu.