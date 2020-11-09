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Kaymakam Demir’den 10 Kasım mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mustafa Kemal Atatürk’ün, tarihin akışını değiştirerek yaşadığı çağa damgasını vurarak tüm insanlığın saygısını kazanmış büyük bir önder olduğunu söyledi.

Kaymakam Demir’den 10 Kasım mesajı
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Demir, “Cumhuriyetimizin kurucusu, yurdumuzun kurtarıcısı büyük önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. 10 Kasım Türk milleti için, büyük kurtarıcısını anma günü olduğu kadar, sahip olduklarının değerini bilerek Cumhuriyet’in erdemlerine sadakatini ve Atatürk’ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günüdür” dedi.

Milletimizin, önderi Atatürk’ü her zaman gönlünde yaşatacağının altını çizen Kaymakam Demir, “Umutların tükendiği bir zamanda, yok edilmek istenen milletimizi, milli birlik ve beraberlik çatısı altında toplayarak zafere ulaştıran Atatürk, milletimizin yazgısını değiştiren isim olarak gönlümüzde yaşayacaktır.  Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze vatan uğruna mücadele veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 


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Kaymakam Demir’den 10 Kasım Mesajı
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