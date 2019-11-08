Kaymakam Demir’den 10 Kasım mesajı

Mesajında, Atatürk’ün milletin kalbinde ebedi bir yer edindiğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Atatürk sadece Türk tarihine değil aynı zamanda dünya tarihine damga vuran ender şahsiyetlerden biri olmuştur” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81’inci yıldönümünde saygı ve şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; yıkılmak üzere olan bir devletin parlayan yıldızı olarak Trablusgarp’ta, Çanakkale Savaşları’nda gösterdiği dirayet ve azmi ile millet için umut olmuştur. Kurtuluş Savaşımız sırasında gösterdiği askeri dehası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki üstün siyasi yetenekleri ile Atatürk sadece Türk tarihine değil aynı zamanda dünya tarihine damga vuran ender şahsiyetlerden biri olmuştur.

Cumhuriyetimiz başta olmak üzere elde ettiği bütün başarıları kendi şahsına değil, yüce Türk milletine mal eden, milleti için hiç durmadan çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Atatürk, milletimizin kalbinde ebedi bir yer edinmiştir. Türk milleti, her türlü olumsuzluk karşısında azimle mücadele ederek bağımsızlığımızı temin eden ve bizlere Türkiye Cumhuriyeti’ni miras bırakarak bu aziz vatan toprakları üzerinde hür ve onurlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan Atatürk’ü unutmamış ve unutturmayacaktır.”

10 Kasım’ın, Atatürk’ü anmak dışında onun ideallerini gerçekleştirme konusunda yol alma günü de olduğunu belirten Kaymakam Demir, “Bu minvalde; 10 Kasım tarihinin Türk milleti için önemi, yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değildir. Bu gün, aynı zamanda Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür. Onun mirası olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma yolunda bıkmadan usanmadan azimle çalışarak, yaşatmak ve diri tutmak, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ e minnet borcumuzdur.

Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusal bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde derin bir özlemle anarken, İstiklal Savaşımızın kahramanlarının aziz hatırasını saygı ile yâd ediyor, vatanımızın bağımsızlık ve bütünlüğü uğrunda hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, şanlı gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” dedi.