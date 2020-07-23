Kaymakam Demir: “Zehra ve İsmail’in başarısı Elbistan’ımızı gururlandırdı”

LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Elbistanlı öğrenciler İsmail Yalçınöz ve Zehra Çelebi, aileleri, öğretmenleri, idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, Elbistan Şeker Ortaokulu öğrencisi İsmail Yalçınöz, Elbistan Özel Yıldız Koleji öğrencisi Zehra Çelebi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Demir, “Öğrencilerimiz İsmail ve Zehra’nın başarıları ile gururlandık. Başarılarının devamını diliyorum. Velilerine, emeği geçen herkese, milli eğitim teşkilatımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elbistan’ımızı gururlandırdıkları için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, gurur verici bir gün yaşadıklarını söyledi.

Bayazıt, “Bizim için gurur verici bir gün yaşıyoruz. İki öğrencimizin LGS’de Türkiye birincisi olmaları hem bizleri hem ilçemizi hem de ilimizi gururlandırdı. Bu noktada ben desteklerinden dolayı sayın kaymakamımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de sayın bakanımız Mahir Ünal’a etmek istiyorum. Kendilerinin destekleri ve gayretleriyle ilçemize kazandırdıkları okullar sayesinde bu başarıyı yakalıyoruz. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Kaymakam Özkan Demir, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.



