Kaymakam Demir, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak’la birlikte İstiklal İlkokulu’nda inceleme yaptı. Kaymakam Demir, sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir süre sohbet etti ve Covid-19 tedbirlerini de yerinde inceledi.

İnceleme sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, öğrencilerin sağlığı için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Elbistan’da 16 binin üzerinde öğrencinin ders başı yaptığını belirten Kaymakam Demir, ilçedeki tüm okullarda Covid-19 tedbirlerinin en üst seviyede alındığını vurguladı.

Kaymakam Demir, “İlçemizde yüz yüze eğitimin başladığı okullarımızda incelemelerde bulunuyoruz. Pandemi sürecinde okullarımızda salgına karşı her türlü tedbirlerimizi aldık. Milli eğitim müdürlüğümüz, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz, bu süreçte bir sıkıntı yaşanmaması için hassasiyetle hareket ediyorlar. Öğrencilerimizden de yüz yüze eğitim görecekleri pandemi sürecinde maske takma, sosyal mesafe ve temizlik konularında daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.















