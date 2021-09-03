Kaymakam Demir, YKS’de dereceye giren öğrencileri misafir etti

Kaymakam Demir, Elbistan Fen Lisesi öğrencilerinin kazandığı bu başarının gurur verici olduğunu belirterek, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Elbistan Fen Lisesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda büyük başarıya imza attı. Okulun bir öğrencisi Türkiye 70'inciliği elde etti. Aynı zamanda ilk binde 5 öğrenci ve 7 derece, Milli Savunma Üniversitesi sınavında Türkiye 37'inciliği ile de başarısını taçlandıran Elbistan Fen Lisesi’nin öğrencileri, Okul Müdürü Mikail Şahin’le birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından misafir edildi. Kaymakam Demir, başarılı öğrencilere hediye ve plaket takdim etti.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil ve TYT puan dallarında Türkiye genelinde ilk 1000 içerisinde yer alan Kahramanmaraş'tan toplam 42 derecenin 7 tanesinin Elbistan Fen Lisesi’nden çıktığını söyledi.

‘Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize, tüm personelimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz’ diyen Kaymakam Demir, gençlere bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diledi.

Kaymakam Demir, “Şehrimizin ve ülkemizin aydınlık yarınları, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ağırladık. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu başarılarının ileriki dönemlerde de devam etmesi en büyük temennimiz. Elde ettikleri başarılarla da diğer öğrencilerimize örnek olacaklarına eminim. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Mikail Şahin ve öğrenciler de Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e nezaketinden dolayı teşekkür ettiler.