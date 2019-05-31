Kaymakam Demir, yeni ADSM inşaatını inceledi

Bölgenin en kapsamlı diş sağlığı merkezi olacak Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) yeni binasının inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Yılda 100 binden fazla insana hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) yeni binası, Elbistan Devlet Hastanesi’nin alt tarafına yapılıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan inşaat çalışmalarında büyük ilerleme sağlandı. 9 milyon TL yatırım bedeli ile ilçeye kazandırılacak 25 ünitlik Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki (ADSM) inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ADSM Başhekimi Dt. Muhammed Çiğli ve ADSM Müdürü Tahsin Öztunç ile firma yetkililerinden çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demir, 7 bin 223 metrekare arsa üzerine toplam 6 bin 457 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edilen yeni binanın hizmete başlamasıyla birlikte ağız ve diş sağlığı hizmeti kapasitesinin artacağını söyledi. 25 diş hekiminin görev yapacağı yeni ADSM binasının, mevcut binaya göre daha geniş ve ergonomik hizmet ve bekleme alanları, bahçesi ve otoparkı ile modern tıbbi ve genel donanımına sahip olacağını kaydeden Kaymakam Demir, yeni diş hastanesinin 2019 yılı içerisinde faaliyete girmesi için konunun takipçisi olacağını ifade etti.











