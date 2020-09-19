Kaymakam Demir: “Virüsü ceza ve cebirle değil hoşgörü ile yeneceğiz”

İşyerleri ve vatandaşlara yönelik denetimlerde daha hassas bir süreç izlenmesini isteyen Kaymakam Demir, “Hiç bir sıkıntı, zorluk yoğun bakım kadar, entübe olmak kadar sıkıntılı olamaz” cümlesiyle vatandaşlara seslendi.

Elbistan Kaymakamlığı koordinasyonunda 9 adet denetim komisyonu görev yapıyor. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, denetim komisyonu başkanları ile bir araya geldi.

Komisyon başkanlarını denetimler hususunda uyaran Kaymakam Demir, Sağlık Bakanlığının İş Yeri Çalışma Usul ve Esaslarını belirlediği "İş Yeri Çalışma Rehberi" doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının denetim usul ve esasları konularında yayımladığı denetim genelgelerinin ilçede titizlikle uygulanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi gerektiğini ifade etti.

‘Maksadımız milletimizi, hemşerilerimizi eve hapsetmek olmamalı’ diyen Kaymakam Demir, “Kovid-19 hastalığının yayılımını ilçemizde önlemek için denetimleri daha hassas ölçekte yapmanızı rica ediyorum. Maksadımız ceza yazmakta değildir. Fakat Kovid-19 tedbirler ile yeneceğimiz bir hastalık bulaşı hızını azaltmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu hususta kurallara riayet etmeyen işletme ve vatandaşlarımıza istemesek de cezai işlemlerin uygulanması gerekli görünmektedir. İşletmeler usulünce uyarılmalı, vatandaşlarımız kolluk kuvvetlerimizin de desteği ile uyarılmalı. Bu hastalığı biz Elbistan olarak cezai işlemler ile cebir ile değil dayanışma ve hoşgörü ile yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında vatandaşlara çağrı yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Kıymetli hemşerilerimizden ricam, çok zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Sokaklarda anlamsız dolaşmak cinayet gibi sonuçlar ile ilçemizi hüzne boğmaktadır. Yaşlılarımızın risk altında olduğunu unutmayın! Biliyorum sıkıldınız, yoruldunuz, bunaldınız. Ama hiç bir sıkıntı, zorluk yoğun bakım kadar, entübe olmak kadar sıkıntılı olamaz lütfen evinizde kalın! Zorunlu hallerde dışarı çıkmanız gerekirse dahi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterin. Önce kendi sağlığınızı, sonra sizi tedavi etmek için gece gündüz demeden emek veren sağlık çalışanlarını, sağlığımız için gece gündüz demeden çalışan kolluk, denetim komisyonları ve diğer kamu görevlilerini düşünün. Şimdi vakit kurallara uyma vakti. Şimdi vakit evde kalma vakti. Şimdi vakit bir olup yeni normal kuralları ilçemizde uygulama vakti” şeklinde uyarılarda bulundu.