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Kaymakam Demir ve Başsavcı Ormancı, kömür sahasını inceledi

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) kömür sahasında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demir ve Başsavcı Ormancı, kömür sahasını inceledi

Ziyaretle ilgili değerlendirme yapan Kaymakam Demir, çevre kirliliği ile ilgili çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) Takip Koordinasyon İşletme Müdürü Metin Eren ve KışlaKöy Kömür Sahası Kontrol Teşkilatı Başkanı Cuma Bal ile birlikte Çelikler Holding’e devrolan Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde inceleme yaptı. Kömür sahası, dekupaj sahası ve susuzlaştırma yapılan bölgeler ile doğu kanalı ve orman sahasında detaylı incelemelerde bulunan Kaymakam Demir, yaptığı değerlendirmede, “Temiz çevre için elimizden geleni yapmak için alanda yapılan çalışmaları incelemek için bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde bölgeyi yakından ilgilendiren başta çevre kirliliği konusunda ilk ağızdan bilgi alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu tür ziyaretlerimiz ve incelemelerimiz sürecek” dedi.





 


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