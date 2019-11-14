Kaymakam Demir ve Başkan Gürbüz’den Vali Özkan’a ziyaret

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile birlikte Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret ederek, ilçenin sorunları ve talepleri ilçe için yapılabilecek iş ve işlemler hususunda bilgi alışverişinde bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Elbistan’ın ihtiyaç ve talepleri için gerekli tüm desteği vereceğini, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde her zaman Kaymakam Demir ve Başkan Gürbüz’e destek olacağını ifade etti.