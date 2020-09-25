Kaymakam Demir: “Vaka artışını frenledik”

Kaymakam Demir, “Tedbirlerden taviz vermediğimiz sürece istenmeyen tablolarla karşı karşıya kalmamak elimizde” şeklinde konuştu.

İlçe Pandemi Kurulu toplantısı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in başkanlığında Mükrime Hatun Kültürevi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, İlçe Pandemi Kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve meslek odalarının başkanları katıldı.

Kapsamı genişletilen toplantının gündem konuları ise, ilçedeki vaka sayıları, Elbistan Devlet Hastanesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün pandemi sürecindeki çalışmaları, filyasyon ekiplerinin çalışmaları, denetim ekiplerinin faaliyetleri ve önümüzdeki dönem için atılacak adımlar oldu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in süreçle ilgili genel durum değerlendirmesi yapmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, Covid-19 tedavisi gören hastalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak da, pozitif vaka ve temaslılarla ilgili yapılan filyasyon çalışmalarını anlattı. Oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de virüsle mücadelede önerilerini sunarak, sürece katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan da, süreçte kendilerine düşen her sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde olacaklarının altını çizdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, pandemi sürecinde en üst seviyede koordinasyonla çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Bu toplantının kapsamını geniş tuttuklarını ifade eden Kaymakam Demir, toplumun büyük çoğunluğunu temsil eden meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının da sürece sunacakları katkının önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Demir, özellikle eylül ayı ortalarından itibaren ilçede vaka sayısında istenmeyen rakamlar kaydedildiğini hatırlattı.

Vaka sayılarının artışındaki nedenleri mercek altına aldıklarını dile getiren Kaymakam Demir, pozitif vaka ve temaslı vatandaşların 0344 222 2220 numaralı çağrı merkezinden durumları ile ilgili bilgi alabileceklerini söyledi.

Elbistan’da filyasyon ekibi sayısını artırmayı planladıklarının bilgisini veren Kaymakam Demir, şöyle konuştu:

“Pandemi ile mücadele kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahada denetimler yürütülüyor. Bugün de sivil toplum örgütlerinin, siyasi parti başkanlarımızın katıldığı bir toplantı yaptık. Her zaman yanımızdalar. İlçemizin genel durumunu değerlendirdik. Bu konuda bilgilendirmelerde bulunduk. Kentte sağlık hizmetleri başta olmak üzere pandemi süreciyle ilgili en üst seviyede önlemlerimizi alıyoruz. Filyasyon ekiplerimizin sayısını kısa süre içerisinde arttıracağız. Pozitif hastaların ve temaslıların dışarıyla olan bağını kesmek için azami gayret gösteriyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bu konuda çağrı merkezi üzerinden gelen talepleri karşılamak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor.”

İlçedeki vaka sayılarında ülke geneli ile benzer şekilde bir durum yaşandığını belirten Kaymakam Demir, Son dönemde ilçemizde maalesef istenmeyen bir artış oldu. Gerek yaptığımız çalışmalarla gerekse de vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sarılmasıyla birlikte artış hızını frenledik. Artış hızını son günlerde kontrol altına aldık. Şuanda da aşağı doğru inme eğilimi görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız mücadeleye devam etmeleri. Bu konuda rehavete asla kapılmamalarını istiyoruz. Pandemi ile ilgili alınan bütün tedbirlere dikkat edelim. Destek bekliyoruz. Oda başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızdan da beklediğimiz desteği aldık. Bu mücadeleden inşallah hep birlikte başarı ile çıkacağız” ifadelerinde bulundu.

Vatandaşlara maske-mesafe-hijyen kuralına uymaları yönündeki çağrısını yineleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli gücümüz. Tüm hemşerilerimi kurallara sıkı sıkıya uymaya davet ediyorum" cümlesi ile açıklamasını tamamladı.















