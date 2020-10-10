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Kaymakam Demir: “Üretim ve yatırıma katkı sunmak asli görevimiz”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, organize sanayi bölgesindeki üretim ve yatırıma katkı sunarak ekonomiyi canlı tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kaymakam Demir: “Üretim ve yatırıma katkı sunmak asli görevimiz”
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 Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Kaymakam Demir, OSB’yi yatırımcılar için cazip hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaymakam Demir, “İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde; rutin denetimlerin, sıkı tedbirlerin alındığı yeni sosyal hayat tarzlarının gündem olduğu bu süreçte ilçemiz yatırımlarını değerlendirmek, ilçemize yatırım yapan sanayici ve iş adamlarına ilçemizin cazip bir ticaret merkezi olduğunu göstermek için sanayimizi, yatırımcımızı nasıl destekleriz sanayi ve üretime neler katabiliriz diye konuştuğumuz toplantımızı gerçekleştirdik” dedi.

 Sorunları sahada çözme gayretinde olduklarını dile getiren Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Tüm ülkemiz ve dolayısıyla ilçemiz de yaşanan Covid-19 pandemi hastalığı etkilerini azaltmak, ekonomiyi canlı tutmak asli görevimiz olarak addedip, ilçemiz esnaf ve sanayicilerin sorunlarını sahada çözmek için ziyaretler gerçekleştirip bu ziyaretlerin organize sanayi bölgesine katkılarını, eksiklerimizi, ekleyebileceğimiz yeniliklerin görüşüldüğü toplantıları Covid-19 tedbirlerine riayet ederek gerçekleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 


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