Kaymakam Demir, TOKİ konutları inşaatında inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’da yapacağı 609 adet konut ile 9 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi projesi geçen günlerde başladı. Karaelbistan Mahallesi’ndeki 6 parselde inşa edilecek 609 adet konutun yapımına başlandı. Konut projesinin ihalesini alan yüklenici firmaya ait iş makineleri, temel kazma işlemlerine ve şantiye kurulumuna devam ediyor. 413 adet 2+1 ve 196 adet de 3+1 planında depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek konut projesinin toplam maliyeti 67 milyon TL olacak. Proje tamamlandığında toplamda 2 bin 400 bireyin yeni yaşam alanı olacak.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert’le birlikte inşaat ve temel alanında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi.

İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Demir, ilçemize yapılan ve yapılacak her her türlü yatırımın arkasında kaya gibi sağlam duracağını ifade etti.

Kaymakam Demir, “Konut alanında uygun rakam ve taksitle ilçemiz vatandaşlarını ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal'a Elbistanlı hemşerilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İlçemize yapılacak her türlü yatırımın takipçisi olmaya, yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Ev sahibi olmak için kura ile isimleri çıkan Elbistanlı hemşerilerime hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.







