Kaymakam Demir, “Tedbirlere uymayanlar, toplumun tamamını tehlikeye atıyor”

Kaymakam Demir, maske ve sosyal mesafenin pandemi sürecinin olmazsa olmazı olduğunun altını çizerek, “Rehavetin yol açacağı daha kötü senaryolarla karşılaşmamak elimizde” ifadesini kullandı.

İlçe Pandemi Kurulu toplantısı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Pandemi Kurulu’nda yer alan daire amirleri ve temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Demir, ilçede artan pozitif vakalara dikkati çekti.

Salgının önüne geçilmesi için ek tedbirlerin alındığını hatırlatan Kaymakam Demir, vatandaşlardan da bu tedbirlere üst düzeyde riayet etmelerini istedi.

Kaymakam Demir, “İlçemizdeki vaka sayılarının değerlendirilmesi ve tedbirlerin bir kez daha görüşülmesi için rutin olarak bu toplantıları yapıyoruz. İlçemizde Kovid-19 vakalarının artmasının ana sebepleri arasında özellikle düğün, kına ve nişan gibi törenler başta olmak üzere yaz ayları ile birlikte sosyal hareketliliğin artmasının olduğunu değerlendiriyoruz. Biz, kamu görevlileri olarak bu konuda ve tedbirler noktasında en üst düzey koordinasyonla hareket ediyoruz. Ancak vakaların önüne geçilmesi noktasında en önemli görev vatandaşımıza düşüyor. Pandemi sürecinin başından itibaren gerek bakanlıklarımız gerekse de Bilim Kurulu üyeleri, sosyal mesafe, maske ve hijyenin önemine vurgu yapıyor. Bizler de Elbistanlı hemşerilerimizden maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka uymaları ricasında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.