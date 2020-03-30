Kaymakam Demir: “Tedbirlere uymak, en büyük vatandaşlık görevidir”

Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmamasını isteyen Kaymakam Demir, “Evde kal Elbistan” çağrısında bulundu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler ve tedbirlerin sahada en üst seviyede uygulandığını söyledi. Sürecin öneminin farkında olan ve devletin aldığı tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Demir, “Bu zorlu süreci, bireysel sorumluluk düzeyini en üst seviyede tutarak hep birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.

Koronavirüsle mücadelenin, alınan kararlar ve tüm kurumlar, personel ile sivil toplum kuruluşlarının her alanda yoğun çalışmasıyla devam ettiğini bildiren Kaymakam Demir, tüm dünyayı ve ülkemizi saran bu salgının ilçedeki etkilerini minimum seviyede tutma gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Alınan tedbir ve uygulamaların insan sağlığını koruma amaçlı olduğunu hatırlatan Kaymakam Demir, “Tüm vatandaşlarımızın bu sürecin ciddiyetini en iyi şekilde kavramaları gerekiyor. Bu noktada da bireysel sorumluluk ve tedbirler öne çıkıyor. Bu işi hayatımızın en önemli meselesi yapmamız ve ona göre davranmamız gereken bir zamandayız. Devletimiz, sosyal hareketliliği azaltacak tedbirler alıyor. Bu tedbirlere her an yenileri ekleniyor. Bu tedbir ve önlemlerin en önemli önceliği halkımızın sağlığı. Vatandaşlarımız, özellikle de evde kalma kuralına mutlaka uymalı. Zorunlu haller dışında kararlılık ve titizlikle bu kural, içinde bulunduğumuz süreci atlatana kadar günlük yaşantımızın en önemli kuralı olmalı.

Ülkemizin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde gerek devletimiz gerekse de Sayın Valimizin başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının sahaya yansımasını anbean takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını idame ettirme bakımından her türlü tedbiri alıyoruz. İlçemizde de özellikle evde kal çağrısına uyulma noktasında gözle görülür bir artış gözlemliyoruz. Başta en sevdiğimiz yaşlı ve hasta yakınlarımızın ve daha sonra hepimizin bu salgından olumsuz etkilenmesini önlemek için tüm hemşerilerimizi aynı ciddiyet ve kararlığı ve hassasiyeti göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir, 65 yaş ve üstü kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu’nun da 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ettiğini hatırlattı.

Sosyal medyada salgınla ilgili olarak da asılsız paylaşım ve bilgilere itibar edilmemesini isteyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Halkımız, devletimizin ilgili birimleri ve kurumları haricinde hiç kimsenin söylemine ve sosyal medya paylaşımlarına itibar etmesinler. Sosyal medyada bu süreci sabote eden, halkı kaygılandırmak isteyenlere asla prim verilmemelidir. Devletimiz, bu şekildeki yalan ve yanlış paylaşım ve açıklamalara karşı da gereken yasal müeyyideleri uygulamaktadır” dedi.

Kaymakam Demir, son olarak, “Devletimizin duyurduğu kurallara özenle uyarsak, zorunlu haller dışında evlerimizden çıkmaz, sosyal mesafeyi korumaya dikkat edersek, el ve gönül birliği içerisinde sabırla bu sıkıntılı süreci de en az zararla atlatacağımıza gönülden inanıyorum. Vatandaşlarımızın devletimizin bu salgına karşı aldığı önlemlere gereken desteği ve hassasiyeti göstereceğine inanıyor, ‘Evde kal Elbistan’ diyorum” şeklinde konuştu.