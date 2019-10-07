Kaymakam Demir: “Sürecin başından sonuna kadar takipçisiyiz”

Mutlucan Şeker Fabrikası, geçtiğimiz hafta 2019-2020 alım kampanyası dönemini başlattı. Çiftçilerin tarlalarından taşıdığı pancarlar, fabrikada işlenerek toz şeker haline dönüştürülmeye başladı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bu çerçevede fabrikayı ziyaret ederek yöneticilerden alım kampanyası ve fabrikanın işleyişine ilişkin olarak bilgi aldı. Kaymakam Demir’e, ziyaretinde Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen ve Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut eşlik etti. Fabrika girişinde Mutlucan Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mutlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Mutlu ve Mutlucan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ali Şükrü Tunçel tarafından karşılandı. Alım kampanyasına ilişkin olarak fabrika yönetimi ve idarecilerle bir süre görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Demir, daha sonra tesisi gezerek işleyişi yerinde inceledi. Pancarın fabrikaya gelişinden toz şekere dönüşüne kadar geçen süreç hakkında Mutlucan Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mutlu’dan bilgi alan Kaymakam Demir, yaptığı açıklamada yeni alım kampanyasının tüm bölge çiftçisine ve firmaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan sorunların giderilmesi noktasında fabrika yönetiminin attığı adımların hem kendilerince hem de çiftçi nezdinde olumlu karşılandığını belirten Kaymakam Demir, “Şuanda bir sıkıntımız olmadığını müşahede ediyoruz. Geçen sene hep birlikte zor bir süreç atlattık. Bu sene işlerin geçen seneye göre daha iyi bir şekilde rayına girdiğini düşünüyoruz. Süreci, başından sonuna kadar gözeteceğiz. Kampanya süreci boyunca, geçen sene olduğu gibi bu sene de gerekli takibi yapacağız. Şuan itibariyle her şey güzel gözüküyor” dedi.



















