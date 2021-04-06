Kaymakam Demir, spor salonunda incelemelerde bulundu

Kaymakam Özkan Demir, ziyarette Elbistan İlçe Gençlik Spor Müdür Vekili Mevlüt Türkan, Şantiye Şefi Ali Kemal Demir, Furkan ve Derviş Kökenek'le görüşerek yapımı devam eden 2 bin 500+500 kişilik Elbistan Spor Salonu’ndaki çalışmalarla ilgili son durum hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaymakam Demir, 2021 yılı sonunda yapımının tamamlanması beklenen spor salonunun Elbistan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Demir, “Toplamda 15 dekarlık arazi üzerinde inşa edilen Elbistan Spor Salonumuzun ikmal ihalesinin yapılması noktasındaki girişimlerimiz olumlu sonuçlanmasının ardından hızlı bir inşa sürecine girildi. 2 bin 500+500 seyirci kapasitesi ve müştemilatı ile birlikte bölgenin en büyük spor yatırımı olan Elbistan Spor Salonu’nda; 1 adet ana salon, 1 adet basketbol salonu, 2 adet bireysel sporlara yönelik salon 6 adet soyunma odası ve duşları, aynı anda 15 farklı branş için antrenman alanı, hakem ve gözlemci odaları, localar, kafeteryalar, asansör, sosyal tesisler, çevre düzenlemesi ve yeşil alan ile canlı yayın odaları yer alacak” dedi.