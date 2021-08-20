Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Siyah çekirdekte erken hasat uyarısı
Siyah çekirdekte erken hasat uyarısı
Kaymakam Demir, sel ve taşkının yaşandığı Geçit’te inceleme yaptı
Kaymakam Demir, sel ve taşkının...
Başkan Gürbüz: “Elbistan, doğu ile batının geçiş noktası olacak”
Başkan Gürbüz: “Elbistan, doğu ile...
Kara Rapor açıklandı, hava kirliliğinde ilk 10’dayız
Kara Rapor açıklandı, hava kirliliğinde...
ERDEM Projesini ülke genelinde 137, Kahramanmaraş’ta ise 3 okul kazandı
ERDEM Projesini ülke genelinde 137,...
banner191
banner162

Kaymakam Demir, sel ve taşkının yaşandığı Geçit’te inceleme yaptı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, aşırı yağış nedeniyle sel ve taşkına maruz kalan Geçit Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kaymakam Demir, sel ve taşkının yaşandığı Geçit’te inceleme yaptı
banner167

Elbistan’a bağlı Geçit Mahallesi’nde, 9 Ağustos’ta yoğun sağanak yağış sonrasında kuru dere yatakları taşmış ve yükselen sular nedeniyle bazı evlerde küçük çaplı zarar oluşmuştu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, selin yaşandığı dönemde izinli olması sebebiyle ilçe dışında bulunuyordu. İzin dönüşü mesaisine başlayan Kaymakam Demir, sel ve taşkından etkilenen Geçit Mahallesi’ni ziyaret etti. Dere yatağına yakın evi bulunan vatandaşın evi ile Geçit İlk ve Ortaokulu’nu da n evinde incelemede bulunan Kaymakam Demir, mahalle halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Böylesi olumsuzlukların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Ülkemiz genelinde orman yangınları, aşırı yağıştan kaynaklı sel baskınları ve dere taşkınları yaşanmaktadır. İlçemizde de sel/taşkın kaynaklı küçük çaplı zararlar yaşanmış olup, tüm ülkemize ve ilçemize geçmiş olsun, diyerek. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaymakam DemirSel Ve Taşkının Yaşandığı Geçitte Inceleme Yaptı