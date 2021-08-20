Kaymakam Demir, sel ve taşkının yaşandığı Geçit’te inceleme yaptı

Elbistan’a bağlı Geçit Mahallesi’nde, 9 Ağustos’ta yoğun sağanak yağış sonrasında kuru dere yatakları taşmış ve yükselen sular nedeniyle bazı evlerde küçük çaplı zarar oluşmuştu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, selin yaşandığı dönemde izinli olması sebebiyle ilçe dışında bulunuyordu. İzin dönüşü mesaisine başlayan Kaymakam Demir, sel ve taşkından etkilenen Geçit Mahallesi’ni ziyaret etti. Dere yatağına yakın evi bulunan vatandaşın evi ile Geçit İlk ve Ortaokulu’nu da n evinde incelemede bulunan Kaymakam Demir, mahalle halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Böylesi olumsuzlukların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Ülkemiz genelinde orman yangınları, aşırı yağıştan kaynaklı sel baskınları ve dere taşkınları yaşanmaktadır. İlçemizde de sel/taşkın kaynaklı küçük çaplı zararlar yaşanmış olup, tüm ülkemize ve ilçemize geçmiş olsun, diyerek. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.