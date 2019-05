Kaymakam Demir, şehit ailelerini ve gazileri iftarda ağırladı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in ev sahipliğinde özel bir tesisde organize edilen anlamlı programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ile birlikte şehit yakınları ve gazilerle, aileleri katıldı.

Anneler Günü’ne denk gelen iftar programında tüm şehit ailelerini, gazileri ve ailelerini tek tek karşılayan protokol üyeleri tarafından programa katılan annelere karanfil takdim edildi.

İftar öncesinde konuşan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şehit ailelerinin, gazilerin ve ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, “Şehitlerimizin çok değerli yakınları, değerli gazilerimiz, çok değerli misafirler Ramazan ayı münasebeti ile düzenlemiş olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının ilçemize, milletimiz, ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bugün bir yandan Ramazan aynının coşkusunu, huzurunu ve bereketini birlikte paylaşırken, diğer yandan da Anneler Günü’nü kutluyoruz. Bu vesile ile şehitlerimizin aziz hatıraları aziz ve muhterem şehit annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Türkiye’nin çok zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Kaymakam Demir, “Cennet gibi bir ülkeye, imrenilecek vatan topraklarına sahibiz. Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de maalesef türlü belalarla, içinde türlü oyunların olduğu çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Terör başta olmak üzere, türlü belalarla mücadele halindeyiz. Geçmişte ecdadımız bu topraklara sahip olmanın bedelini ödedi. Bugün de maalesef bedel ödemeye devam ediyoruz. Ben bu vesile ile kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz, ebediyete intikal eden gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Burada bulunan gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Türk milleti çok köklü bir tarihe sahip büyük bir millettir. Türk milleti gücünü ve büyüklüğünü tarihte defalarca ispat etmiştir. Biz, bir ve beraber olduğumuz sürece hiçbir gücün bizi bölmeyeceğine, bölemeyeceğine, parçalayamayacağına olan inancımız tamdır. Türk milletini de esasen büyük yapan vatanına ve milletine duyduğu, bayrağına duyduğu büyük sevgidir. Allah birliğimiz ve dirliğimiz bozmasın diyorum. Değerli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz bizler her zaman yanınızdayız her vesile ile her türlü sıkıntınızda her zaman yanınızdayız. Bunu bir kere daha ifade etmek istiyorum” değerlendirmesini yaptı.

Kaymakam Demir ve eşi Dilek Demir, program sonunda tüm şehit ailelerini, gazileri ve ailelerini tek tek uğurladı.