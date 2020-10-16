Kaymakam Demir: “Salgından kurtulmanın yöntemi maske, mesafe ve hijyen”

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda ülke çapında kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlere çok sayıda personel katıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kamusal alanda zorunluluk haline gelen maske takma kuralı başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırlamasıyla ilgili denetimler gerçekleştirdi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan ile birlikte denetimlere katıldı.

Malatya Caddesi’nde maske dağıtımına iştirak eden Kaymakam Demir, daha sonra esnafları ziyaret etti. Çay ocaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Demir, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Virüsün yenilmesinin kurallara uyulması ile mümkün olacağını vurgulayan Kaymakam Demir, “Tüm denetim ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşımızın maskeli olduğunu, esnafımızın kendi tedbirlerini aldığını görmek bizleri memnun etti. Yaptığımız tespitlerde vatandaşlarımız bu denetimlerden memnun olduklarını ifade ediyorlar. Genel anlamda tedbirlere uyma konusunda vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın hassasiyet gösterdiğini gözlemledik. Kurallara uymayanlara da gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Artık açık alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Virüsü kurallara uyarsak yenebiliriz” dedi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kaymakam Demir, “Bu salgından kurtulmanın en etkili koruma yöntemi maske, mesafe ve hijyen olduğu hepimizin malumu. Biz, tüm hemşerilerimizin sağlığını düşünerek sahadayız. Herkesten önce kendi sağlığı olmak üzere diğer insanların da sağlığını önemsemelerini rica ediyoruz. Virüse yenik düşen hemşerilerimiz var. Maske takarak, mesafe kuralına uyarak ve temizliğe dikkat ederek sevdiklerimizin, akrabalarımızın, komşularımızı koruyabiliriz. Maske takmak, bu illetin can almasından insanlarımızın can sağlığını güvende tutmasından daha önemli değil. Koronavirüs, tedbirlerden güçlü değil” şeklinde konuştu.



