Kaymakam Demir: “Sağlık için, hepimiz için sahada olacağız”

İlçe merkezinde esnafları ziyaret eden Kaymakam Demir, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosu ile gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde esnaflara ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın, peş peşe ikincisini düzenlediği yüksek yoğunluklu koronavirüs denetimi kapsamında ülke çapında çalışmalar yapıldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezindeki çalışmalarını denetledi ve esnaf ile vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan ile birlikte çalışmaları takip eden Kaymakam Demir, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplu yaşam alanlarında denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaptığı değerlendirmede, yüksek yoğunluklu denetimin sloganı olan ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ cümlesini hatırlatarak, “Sağlık için, hepimiz için sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da tedbirlere uyarsa hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz” dedi.

Kaymakam Demir, “İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, belediyemiz, kolluk birimlerinin katılımıyla oluşturulan ekiplerce, yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştiriliyor. Bizler de bu denetimlerde vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında bir kez daha uyarmak için sahadayız. Bu kuralların, salgının önlenmesinde, toplum ve vatandaşlarımızın kendi sağlıklarının korunmasındaki önemini vurguluyoruz. Toplumsal duyarlılığı artırmak istiyoruz. Desteklerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



