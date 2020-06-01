Kaymakam Demir: “Rehavete kapılmadan yeni süreci hep birlikte aşalım”

Kaymakam Demir, vatandaşlar ve esnaflardan destek isteyen Kaymakam Demir, “Korku filmi gibi geçen bu süreci yeniden yaşamamak için üzerimize düşeni hep birlikte yapalım” diye konuştu.

1 Haziran itibariyle yeniden çalışmaya başlayan işletmeler ve esnaflara da çağrıda bulunan Kaymakam Demir, “Tedbirlere uyulursa, hiçbir esnafımıza ceza yazmak zorunda kalmayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de, 1 Haziran itibariyle koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Elbistan’da da yeni dönem için atılacak adımlar ve yol haritasının belirlenmesi amacıyla Elbistan Kaymakamı Özkan Demi başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya; güvenlik, sağlık, belediye ve diğer kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yeni dönem için herkese büyük görevler düştüğünü belirtti.

Salgına karşı rehavetin doğuracağı olumsuzluklara dikkati çeken Kaymakam Demir, maske zorunluluğuna işaret ederek, “Biraz daha sabır istiyoruz” dedi.

Kaymakam Demir, şöyle devam etti:

“Mart ayından bugüne kadar olan Kovid-19 salgını yönetimi sürecinde yeni bir döneme başlamış bulunuyoruz. 3-4 aydır Kovid-19 pandemi salgını gölgesinde toplumsal ve özel hayatımızla iş hayatımızda zorlu bir dönem geçirdik. Zor günlerden geçtik. 1 Haziran itibariyle ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’ımızda da Kovid-19 salgın yönetimi sürecinde yeni bir dönem başladı. Bu süreçte öncelikle değerli vatandaşlarımızdan kontrollü sosyal hayat döneminde olduğumuzu unutmamalarını istiyorum. Bu dönemde, rehavete kapılmamamız ve maske takmamız gerekiyor. Sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Biraz daha sabırlı olalım. Zorlu aşamaları hep birlikte aştık ve bundan sonraki dönemi de hep birlikte yönetelim.”

Açıklamalarını, yeniden açılan işletmelere yönelik uyarılarla sürdüren Kaymakam Demir, “Kurumlarımızın değerli yöneticileri ile 1 Haziran’dan sonraki süreci birlikte değerlendirdik. Bu noktada esnaflarımızın, işletmelerimizin, müesseselerimizin almaları gereken tedbirleri ve bundan sonra yürüteceğimiz denetim faaliyetlerini de değerlendirme imkanı bulduk. Kamu kurumları olarak bizlerin ve denetim görevini yapacak arkadaşlarımızın işletmelerimizden ve esnaflarımızdan ricamız, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne uyarak faaliyetlerine devam etmeleridir. Her bir işletmeye düşen görevler var. Söz konusu rehberde, kendi işletmeleri ve faaliyet alanları ile ilgili alınan tedbirlere riayet etmelerini özellikle istiyoruz. Hem halk sağlığı anlamında hem de Kovid-19 sürecinin sağlıklı yönetilmesi anlamında bu konu üzerinde ehemmiyetle durmalarını rica ediyoruz. Bu noktada kurumlarımıza yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Biz, denetim yapacak kurumlar olarak ceza yazmak niyetinde değiliz. Ceza yazmak mecburiyetinde de kalmak istemiyoruz. Cezalar zaten ağır. Bu noktada kurumlarımızla esnaflarımız ve işletmelerimiz karşı karşıya gelmesinler istiyoruz. Üzerlerine düşen sorumlulukları sonuna kadar yerine getirsinler” değerlendirmesini yaptı.