Kaymakam Demir: “Rehavet, sınırlamalarla tekrar yüzleşmek demek”

Bu süreçte daha etkin ve yerinde denetimlere ağırlık vereceklerinin altını çizen Kaymakam Demir, “Kademeli normalleşme, maske takmamak ya da diğer tedbirleri göz ardı etmek anlamına gelmiyor” sözüyle de vatandaşları uyardı.

Elbistan İlçe Pandemi Kurulu Toplantısı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve kurul üyelerinin katıldığı toplantının ana gündemi, kademeli normalleşme süreci oldu.

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, koronavirüsle mücadelede vatandaşların da büyük desteği sayesinde vaka sayılarında stabil durumun korunduğunu söyledi.

Uzun süren kısıtlamaların ve yasakların ardından kapalı olan işyerlerinin açıldığını, öğrencilerin okullarına kavuştuğunu hatırlatan Kaymakam Demir, bundan sonraki süreçte en büyük önceliklerinin vaka sayısında artış yaşanmaması olduğunu dile getirdi.

Kısıtlamalarla karşı karşıya olduğumuz günlere dönmemek için, anahtar kelimenin tedbir olduğunu ifade eden Kaymakam Demir, “Orta risk grubunda yer alan Kahramanmaraş’ta olduğu gibi ilçemizde de kademeli normalleşme sürecine adım attık. Kısıtlamaların birçoğunu geride bırakmış oldu. Kapalı olan işyerlerimiz geri açıldı. Çocuklarımız okullarına kavuştu. Bundan sonraki süreçte yükümüz daha da ağırlaştı. Uzun süredir özlediğimiz günlerin habercisi olan bu bu tabloyu korumak ancak tedbirlere uymakla sağlanabilir. İlçemizde vatandaşlarımızın da desteği, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm personellerimizin gayreti ile güzel bir noktaya ulaştık. Tüm Elbistanlı hemşerilerime gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kademeli normalleşmenin, tam serbestlik anlamına gelmediğini vurgulayan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şöyle devam etti:

“Bu noktaya sabırla geldik. Kademeli normalleşme, maske takmamak, sosyal mesafeye uymamak anlamına gelmiyor. Şehrimizi daha sağlıklı günlere kavuşturmak istiyorsak bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmanın sonuçlarının ağır olacağını asla unutmayalım. Tüm vatandaşlarımızı bu sürece katkı sunmaya davet ediyorum. Alınan tedbirlere ve kurallara titizlikle uyarsak hem sağlığımızı korumuş olur hem de normal yaşantımıza bir adım daha yaklaşmış oluruz.

Kademeli normalleşme döneminde denetimlerimizi arttıracağız. Bu denetimleri, vatandaşımızın sağlığı için yapıyoruz. 1 yıldan beri, ülkemiz genelinde olduğu gibi Elbistan’da da çok zorlandığımız dönemler oldu. Artık eskiye dönme lüksümüz yok. Birlikte başaracağımıza inancımız tam. Lütfen rehavete kapılmayalım. Aksi halde yasaklar ve sınırlamalarla tekrar yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Kentimizi daha sağlıklı günlere ulaştırma adına maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla ödün vermeyelim.”





