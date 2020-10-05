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Kaymakam Demir, PCR laboratuarında incelemelerde bulundu

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde açılan PCR laboratuarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demir, PCR laboratuarında incelemelerde bulundu
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Kaymakam Demir’e ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan ve İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak eşlik etti. Kaymakam Demir, ilk olarak Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’dan kurumda pandemi sürecinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Daha sonra Covid-19 testlerinin yapıldığı PCR laboratuarında incelemelerde bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, söz konusu imkandan 5 ilçenin faydalanacağını söyledi.

Geçen haftadan itibaren yapılmaya başlanan testlerin, sonuçlarının daha hızlı alınmasıyla birlikte, pozitif tanı konulan hastaların tedavisine daha erken başlandığını belirten Kaymakam Demir, “Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile Elbistan Devlet Hastanemize yeni PCR laboratuarının açıldı. Bir süredir de Covid-19 testleri yapılıyor. Şuan laboratuarda görev yapan uzman hekim ve sağlık personellerinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kurulan bu laboratuar sadece Elbistan’ımıza değil; Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü ilçeleri içinde önemli bir hizmet oldu” dedi.

Kaymakam Demir, “Elbistan Devlet Hastanesi’nde hizmete başlayan Covid-19 laboratuarı ile test sonuçları daha hızlı çıkacak. Böyle hem hastaların tedavisine erken dönemde başlanacak hem de pandemi sürecinin en önemli aşamalarından biri olan filyasyon çalışmalarına büyük katkı sunacak. Elbistan Devlet Hastanemiz bünyesindeki PCR tanı laboratuarının kurulmasında emeği olanlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



 


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