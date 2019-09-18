Kaymakam Demir: “Pancar çiftçisi sıkıntı yaşamasın istiyoruz”

Kaymakam Demir, pancar çiftçisinin geçtiğimiz yıl karşılaştığı sorunların, bu alım döneminde tekrarlamasını önlemek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Mutlucan Şeker Fabrikası’nda alım kampanyasının başlamasına kısa bir süre kala, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek, olası eksiklikleri gidermek ve sorunsuz bir kampanya dönemi içerisinde çiftçilerin şeker pancarlarını yatırmalarını sağlamak amacıyla Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Tarım Müdür Vekili Nuri Günen, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, Mutlucan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ali Şükrü Tunçel, çiftçi temsilcileri ve muhtarların katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, pancar çiftçisinin sorunsuz ve sıkıntısız bir kampanya dönemi geçirmesinin en önemli öncelikleri olduğunun altını çizdi. 2018 yılında çiftçilerin karşı karşıya kaldığı sorunların, 2019 kampanya döneminde yaşanmaması için bu toplantıyı gündeme aldığını belirten İlçe Kaymakam Demir, “İlçemizin en büyük gelir kalemi olan şeker pancarının üretiminde olası sorunların önüne geçmek, çiftçinin tarlada mahsulünün kalmasını önlemek, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan şeker fabrikasının düzenli ve sürekli çalışır durumda kalmasını sağlamak asli vazifelerimizdendir. Bu amaçla, tarafların ortak noktası olan sorunların çözüme kavuşturulacağı bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Mutlucan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ali Şükrü Tunçel ise, kampanya döneminin 27 Eylül 2019 günü başlayacağını ve 60 günlük süre içerisinde tüm alımların tamamlanacağının bilgisini verdi.

Hiçbir çiftçinin mağdur edilmeyeceğini belirten Tunçel, alınan önlemler, kampanya döneminde günlük işlenecek pancar tonajı, 3 vardiyalı çalışma sistemi ve 2 vardiyalı pancar alım sistemi, düzenli ve 24 saat esaslı çalışacak bir randevu sistemi ve randevu sisteminin sağlanması, nakliye bedelleri ile kota cezalarında uygulanacak kriterlerin yeniden değerlendirileceği hususlarında bilgilendirmelerde bulundu.









Yapılan bilgilendirme ve toplantı sonucunda taraflara teşekkür eden İlçe Kaymakamı Özkan Demir, konunun takipçisi olmaya devam edeceğinin altını çizerek, ikinci değerlendirme toplantısını Ekim ayının ilk haftasında yapacaklarını söyledi.