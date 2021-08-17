Kaymakam Demir: “Özel öğrencilerimiz yeni eğitim yuvalarına kavuşacak”

Söz konusu merkezin, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler açısından çok önemli bir işlevi yerine getireceğini belirten Kaymakam Demir, “Özel öğrencilerimizin her türlü ihtiyacına cevap veren tam donanımlı bir kompleks inşa edilecek” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, özel eğitime gereksinim duyan zihinsel engelli çocukların eğitim ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak ve eğitim kalitesini yükseltmek için ilçeye ‘Özel Eğitim Uygulama Merkezi (okulu)’ kazandırma girişimlerinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

İlçedeki tüm özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere tek çatı altında eğitim öğretim faaliyetleri verilecek Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin, öğrencilerin günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirme noktasında büyük katkı sunacağını anlatan Kaymakam Demir, “Bu okuldan istifade edecek her bir evladımıza ve ailesine şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin ihalesinin, 7 Eylül’de Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini bildiren Kaymakam Özkan Demir, “İlçemiz açısından büyük önem arz eden bu eğitim yuvamız, yer tesliminden sonra yaklaşık 450 gün içinde bitirilecek. Merkezimiz, Yunus Emre Mahallesi’ndeki pazar alanına yapılacak. İlçemizdeki yaklaşık 250 özel eğitim öğrencisi, eğitim hayatlarına burada devam edecek. Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi, farklı koşullar için oluşan ihtiyaçlara mümkün olan en üst düzeyde cevap verecek ve öğrencilerimiz için de kaliteli, konforlu bir yaşam alanı olacak.

Halihazırda çeşitli okullarda kendileri için oluşturulan özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler, Z+2 olacak şekilde toplam 3 kattan oluşan Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde derslerin yanı sıra birçok sosyal aktiviteyi de rahatlıkla yapma imkanına kavuşacak. Binada 16 adet derslik, 1 adet oyun odası, 2’şer adet görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, 1 adet uygulama evi, 1 adet beden eğitimi-fizyoterapi salonu, 150 kişilik çok amaçlı salon, 1 adet yemekhane, 3 adet bakım odası ve 3 adet rahatlama odası planlandı” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Bu merkezin ilçemize kazandırılmasındaki katkısı ve desteklerinden dolayı 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Mahir Ünal’a, Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun ve diğer tüm ilgililere teşekkür ederim” dedi.