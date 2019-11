Kaymakam Demir: “OSB’nin kurumsallaşması için çalışıyoruz”

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü ve karara bağlandı.

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir, OSB’nin fiziki ve altyapı çalışmaları hakkında gelinen son noktayı, “Geçen seneden beri OSB ile ilgili bazı adımlar attık. Arsa fiyatlarını 20 TL’den 100 liraya çıkardık. Hisse devirleri gerçekleşti. Akabinde yeni yönetim kurulunu teşkil ettik. Eski yönetim kurulumuz, çok büyük emek ve mesai sarf ederek OSB’yi bugünkü seviyesine getirmişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. OSB’nin, yıllardır çözülmeyen bir su meselesi vardı. Su meselesi çözüldü. Bütün tesislere şuanda su gidiyor. Kronik bir meseleydi; 3-4 aylık çalışma ile tamamen çözdük. Emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Karayolları ekipleri, bizim talebimizle güzel bir çalışma yaptı. OSB’nin giriş-çıkışındaki trafik güvenliğinin sağlanması için cep çalışması yaptı. Önümüzdeki yıl da asfaltı yapılacak. Kanalizasyon bağlantı altyapı çalışması için de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızdan söz aldık. Alacaklar ve borçlarla ilgili sorunlarda da önemli mesafeler aldık. Önümüzdeki hafta ağaçlandırma faaliyeti yapmayı düşünüyoruz.” cümleleri ile özetledi.

OSB’nin kurumsal anlamda toparlanmasının sağlandığını vurgulayan Kaymakam Demir, “Kurumsallaşmayı önemli ölçüde sağladık. OSB ile ilgili bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Buraya hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Konjonktür ve yatırım mevsimi uygun olduğunda yatırımcı çekebilecek bir noktada olmamız lazım. Büyük yatırımcıları çekecek oranda kurumsal ciddiyetimizin olması lazım. Buradaki kurumsal yapının, işleyiş ve görüntünün, en azından bir OSB olduğu duruşu ve ciddiyeti yatırımcıya vermesi lazım. Yatırımcı, ciddiyet ve sahiplilik arar. OSB’de heyecan olmazsa yatırımcı da gelmez. Hafta içerisinde, Sayın Bakanımızın destekleri ve yönlendirmesi ile bir firmamız 25 dönüm yer alacak. OSB’yi her anlamda toparlıyoruz. Buradaki yatırımcılarımıza da saygı duyuyoruz ve her zaman da yanlarındayız. OSB’ye her yönüyle sahip çıkıyoruz. İstihdam ve büyük yatırımlarla ilgili de biraz zamana ihtiyaç var. Biz, büyük yatırımlara hazır bir çerçeve çizeceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, toplantının ardından hayvan barınağında incelemelerde bulundu.