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Kaymakam Demir, OSB’deki yatırımcılarla bir araya geldi

Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) işletmecileri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Demir, OSB’deki yatırımcılarla bir araya geldi
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Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elbistan Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Ziyarette, OSB’deki işletmelerin faaliyetlerini yerinde inceleyen Kaymakam Demir, OSB’deki sorunların çözümü ve gelişimi noktasında yatırımcı ziyaretlerini düzenli olarak yapacağını belirtti. Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyetlerini hızlandırıp ilçemizi sanayi ve üretim alanında geliştirip istihdam kaynağı oluşturmak için tüm çalışmalara destek olacağını kaydeden Kaymakam Demir, işletme yöneticileri tarafından yapılan faaliyetler ile eksikleri ve yapılması gerekenlerle ilgili önerileri de dikkate alacaklarını vurguladı.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yönetim kurulu başkanı olarak her zaman esnaf ve sanayicilere destek olacağını da sözlerine ekledi.








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