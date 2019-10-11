Kaymakam Demir, OSB ziyaretlerini sürdürüyor

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini yürüten iki işletmeyi yerinde inceleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yatırımcı ziyaretlerini düzenli olarak gerçekleştireceğini, organize sanayi bölgesi, sorunları, çözüm önerileri ve gelişimi hakkında her türlü destek ve yardımı yapacağını ifade etti.

İşletme yöneticileri tarafından yapılan faaliyetler, organize sanayi eksikleri ve yapılması gereken önerileri dikkatli dinleyen Kaymakam Demir, yönetim kurulu başkanı olarak her zaman esnaf ve sanayicilerimize destek olacağının da altını çizdi.

Kaymakam Demir, işletme sahiplerinden de faaliyet konuları ve işletmelerin yapıları hakkında bilgi aldı.











