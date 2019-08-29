Kaymakam Demir, OSB toplantılarını sürdürüyor

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ve iş adamlarının katıldığı toplantıda, Elbistan’daki yatırımların geleceği ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik atılması gereken adımlar, çözüm önerilerini ile 2019 yılı faaliyet ve denetim raporlarının değerlendirilmesi gibi birçok başlık görüşüldü. Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki parsel tahsislerinin de görüşüldüğü toplantıda yatırımların geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Demir, Elbistan Organize Sanayi Bölgesinin tam eksiksiz ve faal olması adına gerekli tüm değerlendirme çalışmaları ve destekleri vereceğini ifade ederek toplantıyı sonlandırdı.





