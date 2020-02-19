Kaymakam Demir: “Önemli bir eğitim hizmetine daha kavuşuyoruz”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Demir, ziyarette Ünal’a, ilçenin ihtiyaç, sorun ve taleplerini içeren çalışma dosyası sundu. Görüşmede, Elbistan Kaymakamlığı’nın ilçeye Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İrtibat Bürosu açılması yönündeki başvuru dosyası da gündeme geldi. Kaymakam Demir, ayrıca merkezi hükümet yatırımları ile yeni projeler ve yeni yatırım teklifleri ile ilgili de Ünal’a geniş kapsamlı bilgi sundu.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “İlçemize yapılan yatırımlarda her zaman destekçimiz olan Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal' a hem teşekkür etmek hem de yatırımlarımız hakkında bilgi vermek üzere Sayın Milletvekilimizi ziyaret ettik. Sayın Ünal’a, yeni projelerimizi, yeni yatırım tekliflerimizi ve ilçemize yapacağımız yeni projeleri detaylı olarak anlatma fırsatı bulduk ve gerekli istişarelerimizi gerçekleştirdik. Nezaketi ve misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan’a AÖF İrtibat Bürosu’nun açılmasıyla birlikte yaklaşık 4 bin 500 öğrencinin bu hizmetten yerinde faydalanacağını belirten Kaymakam Demir, “Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İrtibat Bürosunun ilçemize açılması hususlarında Kaymakamlığımızca başlatılan gerekli çalışma ve başvuruları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal’a dosya halinde iletmiştik. İlçemiz talep ve ihtiyaçları hususlarında desteklerini hiç esirgemeyen Kaymakamlığımız ve kamu kurumları proje ve yatırımlarına sürekli destek veren Sayın Vekilimiz, konu hakkında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile yaptığı görüşmenin ardından Elbistan’a AÖF İrtibat Bürosunun 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ile birlikte hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştur.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İrtibat Bürosunun ilçe merkezimize açılmasıyla birlikte ilçe merkezinde yaklaşık 3 bin ve çevre ilçelerimiz ile birlikte yaklaşık 4 bin 500 Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi, ilçemize kurulacak irtibat bürosunda yeni kayıt işlemleri, ders kaydı, kayıt yenileme işlemleri, diploma, kimlik, transcript, eğitim materyalleri temini gibi hizmetleri bu bürodan yapabileceklerdir. Bu işlemler için Kahramanmaraş il merkezine yaklaşık 170 kilometre zorlu ve meşakkatli yolculuklar artık yapılmayacak ve öğrenciler hem zamandan hem de bütçelerinden tasarruf etmiş olacak.

Yatırım ve hizmet hususlarında desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ediyorum. İlçemiz ve çevre ilçelerimize de hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.