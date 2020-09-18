Kaymakam Demir: “Okullarımızda tüm tedbirler alındı”

Kaymakam Demir, pandemi süreci doğrultusunda tüm tedbirlerin alındığını belirterek, “Çocuklarımızın sağlığı için her tedbir alındı. Ailelerimizin gönülleri rahat olsun” diye konuştu.

Elbistan’da 21 Eylül itibariyle eğitime başlayacak okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar kapsamında okul girişlerinde dezenfektan ve maske standı oluşturularak sınıflar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizayn edildi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve Eğitim Bir-Sen Elbistan Temsilcisi Tahsin Çıplak’la birlikte 15 Temmuz Anaokulu’ndaki hazırlıkları inceledi. Okul müdürü Fatma Doğuç’tan bilgi alan Kaymakam Demir, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin pazartesi itibarıyla başlayacağını hatırlattı.

Yüz yüze eğitime başlayacak okullarda titiz bir çalışma yapıldığını vurgulayan Kaymakam Demir, pandemi tedbirlerine en üst düzeyde riayet edildiğini söyledi.

Kaymakam Demir, “Eğitime başlayacak okullarımızda Kovid-19 salgın yönetimi kuralları doğrultusunda çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin daha hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli tüm tedbirler alındı. Ülke olarak zor bir sınavdan geçtiğimiz pandemi sürecinde ilçemizde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm çabayı gösteriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul yöneticilerimiz ile sürekli koordinasyon halindeyiz. Velilerimizin gönülleri rahat olsun ve tereddüde kapılmasınlar. İlçemizde 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretim için temizlik ve hijyen konusunda yapılması gereken her şey yapıldı” ifadelerini kullandı.



