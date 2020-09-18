banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Demir: “Okullarımızda tüm tedbirler alındı”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 21 Eylül'de başlaması kararlaştırılan yüz yüze eğitim çerçevesinde okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Demir: “Okullarımızda tüm tedbirler alındı”
banner17
banner43

Kaymakam Demir, pandemi süreci doğrultusunda tüm tedbirlerin alındığını belirterek, “Çocuklarımızın sağlığı için her tedbir alındı. Ailelerimizin gönülleri rahat olsun” diye konuştu.

Elbistan’da 21 Eylül itibariyle eğitime başlayacak okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar kapsamında okul girişlerinde dezenfektan ve maske standı oluşturularak sınıflar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizayn edildi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve Eğitim Bir-Sen Elbistan Temsilcisi Tahsin Çıplak’la birlikte 15 Temmuz Anaokulu’ndaki hazırlıkları inceledi. Okul müdürü Fatma Doğuç’tan bilgi alan Kaymakam Demir, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin pazartesi itibarıyla başlayacağını hatırlattı.

Yüz yüze eğitime başlayacak okullarda titiz bir çalışma yapıldığını vurgulayan Kaymakam Demir, pandemi tedbirlerine en üst düzeyde riayet edildiğini söyledi.

Kaymakam Demir, “Eğitime başlayacak okullarımızda Kovid-19 salgın yönetimi kuralları doğrultusunda çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin daha hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli tüm tedbirler alındı. Ülke olarak zor bir sınavdan geçtiğimiz pandemi sürecinde ilçemizde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm çabayı gösteriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul yöneticilerimiz ile sürekli koordinasyon halindeyiz. Velilerimizin gönülleri rahat olsun ve tereddüde kapılmasınlar. İlçemizde 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretim için temizlik ve hijyen konusunda yapılması gereken her şey yapıldı” ifadelerini kullandı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaymakam Demir: “Okullarımızda Tüm Tedbirler Alındı”
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.